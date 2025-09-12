Стрілянина в автосервісі на Львівщині: є загиблі

Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС

Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС 12 вересня, 01:20 • 30557 перегляди