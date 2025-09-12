$41.310.10
Ексклюзив
10:50 • 700 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 4040 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 12437 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 10718 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 12685 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36587 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38823 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52157 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 80236 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39991 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: є загиблі

Київ • УНН

 • 150 перегляди

На Львівщині в офісі автосервісу сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є загиблі.

Стрілянина в автосервісі на Львівщині: є загиблі

Поліція Львівщини працює на місці стрілянини в приміщенні офісу автосервісу. Унаслідок події загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.

Деталі

Як зазначають, подія сталась о 12:00 годині у селі Підрясне Львівського району Львівської області.

У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу

- йдеться у повідомленні.

Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби.

Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту12.09.25, 08:33 • 2284 перегляди

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Львівська область