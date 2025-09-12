Стрілянина в автосервісі на Львівщині: є загиблі
Київ • УНН
На Львівщині в офісі автосервісу сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є загиблі.
Поліція Львівщини працює на місці стрілянини в приміщенні офісу автосервісу. Унаслідок події загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.
Деталі
Як зазначають, подія сталась о 12:00 годині у селі Підрясне Львівського району Львівської області.
У приміщенні офісу автосервісу знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями двох працівників вказаного сервісу
Обставини з'ясовуються. На місці працюють профільні служби.
