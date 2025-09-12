Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту
Київ • УНН
В Івано-Франківську чоловік намагався викрасти гроші у неповнолітньої, погрожуючи їй металевим предметом. Його затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.
У Івано-Франківську взяли під варту чоловіка, який напав у автобусі на неповнолітню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Деталі
Чоловік намагався викрасти гроші з сумки неповнолітньої пасажирки. Коли дівчина помітила це та почала знімати його на телефон, підозрюваний приставив до її горла металевий предмет і почав погрожувати. На зупинці він залишив транспорт, однак невдовзі його затримали правоохоронці.
Злочинцю оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Суд за клопотанням прокурорів обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
