Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту

11 вересня, 19:17 • 14085 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 29589 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 40456 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 25139 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 22023 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 28665 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15880 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17124 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 15025 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14915 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 11678 перегляди
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 4882 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40 • 9618 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 8714 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 8970 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 40466 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 28670 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 42776 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 54843 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 115419 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 16486 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 42796 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 27312 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 34976 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 100098 перегляди
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Івано-Франківську чоловік намагався викрасти гроші у неповнолітньої, погрожуючи їй металевим предметом. Його затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

Чоловіка, який напав на неповнолітню у автобусі Івано-Франківська, взяли під варту

У Івано-Франківську взяли під варту чоловіка, який напав у автобусі на неповнолітню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Деталі

Чоловік намагався викрасти гроші з сумки неповнолітньої пасажирки. Коли дівчина помітила це та почала знімати його на телефон, підозрюваний приставив до її горла металевий предмет і почав погрожувати. На зупинці він залишив транспорт, однак невдовзі його затримали правоохоронці.

Злочинцю оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Суд за клопотанням прокурорів обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

У Черкасах під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовців ТЦК з сокирою та балончиком, завдавши їм ушкоджень.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківськ
Черкаси