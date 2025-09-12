Мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю в автобусе Ивано-Франковска, взяли под стражу

$41.210.09
05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин11 сентября, 22:39 • 13599 просмотра
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 16113 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС01:20 • 15661 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа01:21 • 15832 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 10393 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 54679 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 38023 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 52760 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 61675 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 122240 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Денис Шмыгаль
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 20154 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 52773 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 30375 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 37678 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 102816 просмотра
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю в автобусе Ивано-Франковска, взяли под стражу

Киев • УНН

 • 900 просмотра

В Ивано-Франковске мужчина пытался похитить деньги у несовершеннолетней, угрожая ей металлическим предметом. Его задержали и избрали меру пресечения - содержание под стражей без права залога.

Мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю в автобусе Ивано-Франковска, взяли под стражу

В Ивано-Франковске взяли под стражу мужчину, напавшего в автобусе на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

Детали

Мужчина пытался похитить деньги из сумки несовершеннолетней пассажирки. Когда девушка заметила это и начала снимать его на телефон, подозреваемый приставил к ее горлу металлический предмет и начал угрожать. На остановке он покинул транспорт, однако вскоре его задержали правоохранители.

Преступнику объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Суд по ходатайству прокуроров избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним

В Черкассах во время проверки документов мужчина напал на военнослужащих ТЦК с топором и баллончиком, нанеся им повреждения.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Ивано-Франковск
Черкассы