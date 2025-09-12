Мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю в автобусе Ивано-Франковска, взяли под стражу
Киев • УНН
В Ивано-Франковске мужчина пытался похитить деньги у несовершеннолетней, угрожая ей металлическим предметом. Его задержали и избрали меру пресечения - содержание под стражей без права залога.
В Ивано-Франковске взяли под стражу мужчину, напавшего в автобусе на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.
Детали
Мужчина пытался похитить деньги из сумки несовершеннолетней пассажирки. Когда девушка заметила это и начала снимать его на телефон, подозреваемый приставил к ее горлу металлический предмет и начал угрожать. На остановке он покинул транспорт, однако вскоре его задержали правоохранители.
Преступнику объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Суд по ходатайству прокуроров избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним
В Черкассах во время проверки документов мужчина напал на военнослужащих ТЦК с топором и баллончиком, нанеся им повреждения.