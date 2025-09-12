Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие
На Львовщине в офисе автосервиса произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие.
Полиция Львовской области работает на месте стрельбы в помещении офиса автосервиса. В результате происшествия погибли двое мужчин. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, событие произошло в 12:00 в селе Подрясное Львовского района Львовской области.
В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями двое работников указанного сервиса
Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.
