Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие

Полиция Львовской области работает на месте стрельбы в помещении офиса автосервиса. В результате происшествия погибли двое мужчин. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, событие произошло в 12:00 в селе Подрясное Львовского района Львовской области.

В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями двое работников указанного сервиса - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.

