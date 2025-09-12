$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
10:50 • 732 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 4072 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 12462 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 10729 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 12697 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 36594 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38828 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52158 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 80248 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39991 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие

Киев • УНН

 • 166 просмотра

На Львовщине в офисе автосервиса произошла стрельба. В результате инцидента есть погибшие.

Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие

Полиция Львовской области работает на месте стрельбы в помещении офиса автосервиса. В результате происшествия погибли двое мужчин. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, событие произошло в 12:00 в селе Подрясное Львовского района Львовской области.

В помещении офиса автосервиса найдены мертвыми с огнестрельными ранениями двое работников указанного сервиса

- говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы.

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Львовская область