На Львівщині пролунав вибух: що відомо

Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 15460 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 28366 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 43117 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 44783 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 54110 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 52449 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 76519 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 84553 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63051 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58115 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Популярнi новини
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США - Bloomberg21 вересня, 12:02 • 5792 перегляди
Китайська журналістка, яка першою повідомила про COVID-19, отримала ще чотири роки ув'язнення21 вересня, 13:35 • 5072 перегляди
США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп 21 вересня, 15:03 • 4814 перегляди
Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф 21 вересня, 15:36 • 4604 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 21 вересня, 15:52 • 21024 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 43117 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 33524 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 76519 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 84553 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90423 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 70754 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90419 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 41010 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 40958 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 42642 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомо

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У селі Зимна Вода Львівського району 21 вересня стався вибух, внаслідок якого пошкоджено вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, обставини події встановлюються.

На Львівщині пролунав вибух: що відомо

У селі Зимна Вода Львівського району ввечері 21 вересня стався вибух. Попередньо, постраждалих немає. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Сьогодні, 21 вересня, близько 20:20 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району

- йдеться у повідомленні.

Пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. На місце виїхали вибухотехніки, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Львівського районного управління поліції №2.

Правоохоронці зараз встановлюють усі обставини вибуху. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо

Нещодавно, 12 вересня, у селі Підрясне Львівського району Львівської області. У приміщенні офісу автосервісу чоловік застрелив свого колегу, після чого вчинив самогубство.

У Львові двоє неповнолітніх, завербованих рф, намагались вбити військового - СБУ10.09.25, 10:31 • 8185 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область