На Львівщині пролунав вибух: що відомо
Київ • УНН
У селі Зимна Вода Львівського району 21 вересня стався вибух, внаслідок якого пошкоджено вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, обставини події встановлюються.
У селі Зимна Вода Львівського району ввечері 21 вересня стався вибух. Попередньо, постраждалих немає. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Львівської області.
Сьогодні, 21 вересня, близько 20:20 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району
Пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. На місце виїхали вибухотехніки, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів Львівського районного управління поліції №2.
Правоохоронці зараз встановлюють усі обставини вибуху. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
