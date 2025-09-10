$41.250.03
У Львові двоє неповнолітніх, завербованих рф, намагались вбити військового - СБУ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Двоє підлітків 14 та 15 років, завербовані через Telegram, намагалися встановити вибухівку біля будинку українського військового.

У Львові двоє неповнолітніх, завербованих рф, намагались вбити військового - СБУ

Служба безпеки України попередила ще одну спробу теракту у Львові. Двоє місцевих підлітків, яких російські куратори завербували через анонімні Telegram-канали, намагалися встановити вибуховий пристрій біля будинку українського військового. Про це повідомила СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, юнаки 14 і 15 років отримали від окупантів інструкції та координати схрону з вибухівкою. Їхнє завдання полягало у тому, щоб закласти СВП біля входу до таунхаусу, де проживав воїн Сил оборони.

Пристрій вони замаскували у квітковому горщику, а для контролю за "операцією" встановили камеру з віддаленим доступом, аби куратори з рф могли підірвати бомбу у потрібний момент.

За матеріалами справи, фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків

- повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисників одразу після закладки вибухівки. Під час обшуків вилучили готовий до підриву пристрій та смартфони з доказами переписки з російськими спецслужбами.

Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітків07.08.25, 19:29 • 6450 переглядiв

Неповнолітнім повідомлено про підозру за статтями "замах на вчинення теракту групою осіб". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка та слідчі СБУ Львівщини працюють над розслідуванням під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Це вже не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються використати підлітків у терактах.

СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів, які на замовлення фсб нищили авто Сил оборони на Київщині. 31.08.25, 03:11 • 4752 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Житомир
Львів