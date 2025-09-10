У Львові двоє неповнолітніх, завербованих рф, намагались вбити військового - СБУ
Київ • УНН
Двоє підлітків 14 та 15 років, завербовані через Telegram, намагалися встановити вибухівку біля будинку українського військового.
Служба безпеки України попередила ще одну спробу теракту у Львові. Двоє місцевих підлітків, яких російські куратори завербували через анонімні Telegram-канали, намагалися встановити вибуховий пристрій біля будинку українського військового. Про це повідомила СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, юнаки 14 і 15 років отримали від окупантів інструкції та координати схрону з вибухівкою. Їхнє завдання полягало у тому, щоб закласти СВП біля входу до таунхаусу, де проживав воїн Сил оборони.
Пристрій вони замаскували у квітковому горщику, а для контролю за "операцією" встановили камеру з віддаленим доступом, аби куратори з рф могли підірвати бомбу у потрібний момент.
За матеріалами справи, фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків
Співробітники СБУ затримали зловмисників одразу після закладки вибухівки. Під час обшуків вилучили готовий до підриву пристрій та смартфони з доказами переписки з російськими спецслужбами.
Неповнолітнім повідомлено про підозру за статтями "замах на вчинення теракту групою осіб". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Контррозвідка та слідчі СБУ Львівщини працюють над розслідуванням під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Це вже не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються використати підлітків у терактах.
