Во Львове двое несовершеннолетних, завербованных рф, пытались убить военного - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила еще одну попытку теракта во Львове. Двое местных подростков, которых российские кураторы завербовали через анонимные Telegram-каналы, пытались установить взрывное устройство возле дома украинского военного. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, юноши 14 и 15 лет получили от оккупантов инструкции и координаты схрона со взрывчаткой. Их задача заключалась в том, чтобы заложить СВУ у входа в таунхаус, где проживал воин Сил обороны.

Устройство они замаскировали в цветочном горшке, а для контроля за "операцией" установили камеру с удаленным доступом, чтобы кураторы из рф могли подорвать бомбу в нужный момент.

По материалам дела, фигурантами оказались двое жителей Львова в возрасте 14 и 15 лет, которых враг завербовал на Телеграм-каналах по поиску "легких заработков". - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников сразу после закладки взрывчатки. Во время обысков изъяли готовое к подрыву устройство и смартфоны с доказательствами переписки с российскими спецслужбами.

Несовершеннолетним сообщено о подозрении по статьям "покушение на совершение теракта группой лиц". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контрразведка и следователи СБУ Львовщины работают над расследованием под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Это уже не первый случай, когда российские спецслужбы пытаются использовать подростков в терактах.

