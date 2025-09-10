Во Львове двое несовершеннолетних, завербованных рф, пытались убить военного - СБУ

$41.250.03
48.290.09
ukenru
07:09 • 3606 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 9138 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 8058 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 35899 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 73917 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 67922 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 75681 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33568 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 57118 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 102028 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.5м/с
58%
756мм
Популярные новости
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 31371 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 41360 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 32135 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42 • 32581 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 42765 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 73913 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 47474 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 75680 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 71564 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 102027 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 52295 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 48471 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 46136 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 115099 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 70521 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

Во Львове двое несовершеннолетних, завербованных рф, пытались убить военного - СБУ

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Двое подростков 14 и 15 лет, завербованные через Telegram, пытались установить взрывчатку возле дома украинского военного.

Во Львове двое несовершеннолетних, завербованных рф, пытались убить военного - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила еще одну попытку теракта во Львове. Двое местных подростков, которых российские кураторы завербовали через анонимные Telegram-каналы, пытались установить взрывное устройство возле дома украинского военного. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, юноши 14 и 15 лет получили от оккупантов инструкции и координаты схрона со взрывчаткой. Их задача заключалась в том, чтобы заложить СВУ у входа в таунхаус, где проживал воин Сил обороны.

Устройство они замаскировали в цветочном горшке, а для контроля за "операцией" установили камеру с удаленным доступом, чтобы кураторы из рф могли подорвать бомбу в нужный момент.

По материалам дела, фигурантами оказались двое жителей Львова в возрасте 14 и 15 лет, которых враг завербовал на Телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

- сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников сразу после закладки взрывчатки. Во время обысков изъяли готовое к подрыву устройство и смартфоны с доказательствами переписки с российскими спецслужбами.

Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростков07.08.25, 19:29 • 6458 просмотров

Несовершеннолетним сообщено о подозрении по статьям "покушение на совершение теракта группой лиц". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контрразведка и следователи СБУ Львовщины работают над расследованием под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Это уже не первый случай, когда российские спецслужбы пытаются использовать подростков в терактах.

СБУ и Нацполиция задержали трех поджигателей, которые по заказу ФСБ уничтожали авто Сил обороны на Киевщине31.08.25, 03:11 • 4752 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Житомир
Львов