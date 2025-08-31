СБУ и Нацполиция задержали трех поджигателей, которые по заказу ФСБ уничтожали авто Сил обороны на Киевщине

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 11349 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 30204 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 59825 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 75089 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 93934 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247355 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 105877 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83799 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97920 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 311692 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
61%
747мм
Популярные новости
Убийство Парубия во Львове: было произведено около 8 выстрелов30 августа, 14:44 • 4624 просмотра
Рассматриваются различные версии, в том числе и российский след: прокуратура об убийстве Парубия30 августа, 15:00 • 3644 просмотра
Убийство экс-главы ВР Парубия: полиция расследует утечку видео с места преступления в TelegramVideo30 августа, 15:06 • 6604 просмотра
Убийство нардепа Парубия: стреляли из огнестрельного короткоствольного оружия30 августа, 15:19 • 6400 просмотра
Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский30 августа, 15:32 • 4088 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45 • 478 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 86872 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 215254 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 219233 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 311689 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 261560 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Гройсман
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 103307 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 235945 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 259498 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 256760 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 237120 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

СБУ и Нацполиция задержали трех поджигателей, которые по заказу ФСБ уничтожали авто Сил обороны на Киевщине

Киев • УНН

 • 64 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали трех жителей Киевщины, которые по указаниям ФСБ поджигали служебные авто ВСУ. Среди задержанных двое 16-летних подростков и 36-летний безработный.

СБУ и Нацполиция задержали трех поджигателей, которые по заказу ФСБ уничтожали авто Сил обороны на Киевщине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех пособников страны-агрессора, совершавших заказные поджоги в Киевской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дел, фигуранты являются жителями столичного региона, которые попали в поле зрения ФСБ, когда искали "легких заработков" в Телеграм-каналах.

После вербовки они отслеживали служебные авто ВСУ, чтобы сжечь их и сделать видео возгораний для "отчета" перед кураторами из РФ

- говорится в сообщении Службы Безопасности Украины.

Для совершения преступлений исполнители использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые синтезировали по инструкциям ФСБ.

В СБУ сообщили, что в Киеве также "по горячим следам" разоблачены двое 16-летних школьников, которые подожгли внедорожник воина ВСУ после его возвращения с передовой.

Задокументировано, как несовершеннолетние сначала приобрели канистру с бензином, который затем вылили на капот машины и подожгли.

Кроме того, в Белоцерковском районе задержан 36-летний безработный, который сжег служебный пикап еще одного украинского военнослужащего.

Правоохранители разоблачили злоумышленника через несколько часов после совершения преступления и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у всех задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказы.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, задержав семерых агентов ФСБ, которые готовили убийства украинских военных и правоохранителей с помощью самодельных взрывных устройств. Среди задержанных есть трое несовершеннолетних, которых вербовали через Telegram-каналы для "легких заработков".

СБУ задержала агента спецслужб РФ, шпионившую за Силами обороны в Донецкой области30.08.25, 23:04 • 794 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Служба безопасности Украины
Киев