СБУ и Нацполиция задержали трех поджигателей, которые по заказу ФСБ уничтожали авто Сил обороны на Киевщине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали трех пособников страны-агрессора, совершавших заказные поджоги в Киевской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дел, фигуранты являются жителями столичного региона, которые попали в поле зрения ФСБ, когда искали "легких заработков" в Телеграм-каналах.

После вербовки они отслеживали служебные авто ВСУ, чтобы сжечь их и сделать видео возгораний для "отчета" перед кураторами из РФ - говорится в сообщении Службы Безопасности Украины.

Для совершения преступлений исполнители использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые синтезировали по инструкциям ФСБ.

В СБУ сообщили, что в Киеве также "по горячим следам" разоблачены двое 16-летних школьников, которые подожгли внедорожник воина ВСУ после его возвращения с передовой.

Задокументировано, как несовершеннолетние сначала приобрели канистру с бензином, который затем вылили на капот машины и подожгли.

Кроме того, в Белоцерковском районе задержан 36-летний безработный, который сжег служебный пикап еще одного украинского военнослужащего.

Правоохранители разоблачили злоумышленника через несколько часов после совершения преступления и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у всех задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ и одежда, в которой они выполняли заказы.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, задержав семерых агентов ФСБ, которые готовили убийства украинских военных и правоохранителей с помощью самодельных взрывных устройств. Среди задержанных есть трое несовершеннолетних, которых вербовали через Telegram-каналы для "легких заработков".

