СБУ задержала агента спецслужб РФ, шпионившую за Силами обороны в Донецкой области
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала жительницу Святогорска, работавшую на российские спецслужбы. Женщина собирала информацию о ВСУ для боевика "БАРС-16".
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала корректировщицу вражеского огня по защитникам Донетчины. Злоумышленницей оказалась жительница Святогорска, работавшая на российские спецслужбы. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Детали
По материалам дела, враг завербовал ее во время оккупации прифронтового города в начале полномасштабной войны.
После освобождения общины Силами обороны рашисты оставили агента по месту жительства и проинструктировали о дополнительных мерах конспирации. Впоследствии на мессенджер женщины вышел "связной" – боевик спецподразделения "БАРС-16" страны-агрессора, воюющий на восточном фронте
Отмечается, что переписываясь с агентом, рашист поставил ей задачу собирать информацию о пунктах базирования и направлениях перемещения украинских войск на Лиманском направлении.
Больше всего врага интересовали укрепрайоны, огневые позиции и маршруты движения подразделений Третьего армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении.
Для сбора разведданных фигурантка обходила местность и выпытывала нужные ей сведения во время бытовых разговоров с местными жителями.
Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агента и заблаговременно обезопасили локации Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
Злоумышленница была задержана в ее доме. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
