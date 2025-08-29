СБУ затримала агента фсб, який організовував схрони з вибухівкою у Запоріжжі
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала 68-річного агента ФСБ, який облаштовував схрони з вибухівкою в Запоріжжі. Він отримував вибухівку дронами та передавав координати схованок куратору, а також відстежував пересування Сил оборони.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента фсб, який облаштовував у Запоріжжі схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп. Зловмисником виявився завербований ворогом 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Як встановило розслідування, фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я.
Потім він за інструкцією фсб прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. По дорозі на "локацію" агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту
Зазначається, що співробітники Служби безпеки України поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він облаштовував новий схрон.
За даними слідства, до уваги фсб зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року.
Згодом агента було передано на постійний зв’язок з його куратором – співробітником фсб.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Мешканець Запоріжжя отримав 15 років в'язниці за державну зраду. Він передавав ФСБ дані про Дніпровську ГЕС для підготовки нових атак.
