Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 19832 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 35550 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 105298 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 57268 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 70194 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108610 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122038 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104624 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117075 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84393 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
СБУ затримала агента фсб, який організовував схрони з вибухівкою у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала 68-річного агента ФСБ, який облаштовував схрони з вибухівкою в Запоріжжі. Він отримував вибухівку дронами та передавав координати схованок куратору, а також відстежував пересування Сил оборони.

СБУ затримала агента фсб, який організовував схрони з вибухівкою у Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента фсб, який облаштовував у Запоріжжі схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп. Зловмисником виявився завербований ворогом 68-річний мешканець прифронтового селища Приморське. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Як встановило розслідування, фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я.

Потім він за інструкцією фсб прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. По дорозі на "локацію" агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту

- повідомили в СБУ.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки України поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він облаштовував новий схрон.

За даними слідства, до уваги фсб зловмисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року.

Згодом агента було передано на постійний зв’язок з його куратором – співробітником фсб.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Мешканець Запоріжжя отримав 15 років в'язниці за державну зраду. Він передавав ФСБ дані про Дніпровську ГЕС для підготовки нових атак.

Агентка фсб готувала нові ворожі удари по Києву і збирала дані біля Нацгвардії та ТЦК, її затримали - СБУ26.08.25, 11:00 • 4541 перегляд

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Токмак
Україна
Запоріжжя