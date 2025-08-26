$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Агентка фсб готувала нові ворожі удари по Києву і збирала дані біля Нацгвардії та ТЦК, її затримали - СБУ

Київ • УНН

 988 перегляди

СБУ затримала агентку ФСБ у Києві, яка збирала дані про адмінбудівлі Сил оборони та ТЦК. Ворог планував використати інформацію для терактів та авіаударів по столиці.

Агентка фсб готувала нові ворожі удари по Києву і збирала дані біля Нацгвардії та ТЦК, її затримали - СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала агентку фсб, яка готувала нові російські обстріли і теракти у Києві. Жінку спіймали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії, а перед тим збирала інформацію про ТЦК, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще одну російську агентку. За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави. Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії", - повідомили у СБУ.

Відповідно до агентурного завдання, за даними спецслужби, "жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи".

Як встановило розслідування, "аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва".

"За наявними даними, у подальшому ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України", - зазначили у СБУ.

Встановлено, що агенткою виявилася завербована фсб місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з рф, вказали у спецслужбі.

У разі виконання ворожих завдань, як вказано, агентка сподівалася на "евакуацію" до росії через треті країни.

"Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої поплічниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від фсб", - ідеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Крим
Україна
Київ