Агентка фсб готувала нові ворожі удари по Києву і збирала дані біля Нацгвардії та ТЦК, її затримали - СБУ
Київ • УНН
СБУ затримала агентку ФСБ у Києві, яка збирала дані про адмінбудівлі Сил оборони та ТЦК. Ворог планував використати інформацію для терактів та авіаударів по столиці.
Служба безпеки України повідомила, що затримала агентку фсб, яка готувала нові російські обстріли і теракти у Києві. Жінку спіймали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії, а перед тим збирала інформацію про ТЦК, повідомили у СБУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще одну російську агентку. За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави. Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії", - повідомили у СБУ.
Відповідно до агентурного завдання, за даними спецслужби, "жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи".
Як встановило розслідування, "аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва".
"За наявними даними, у подальшому ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України", - зазначили у СБУ.
Встановлено, що агенткою виявилася завербована фсб місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з рф, вказали у спецслужбі.
У разі виконання ворожих завдань, як вказано, агентка сподівалася на "евакуацію" до росії через треті країни.
"Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої поплічниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від фсб", - ідеться у повідомленні.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
