06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Агентка ФСБ готовила новые вражеские удары по Киеву и собирала данные возле Нацгвардии и ТЦК, ее задержали - СБУ

Киев

 • 30 просмотра

СБУ задержала агентку ФСБ в Киеве, которая собирала данные об админзданиях Сил обороны и ТЦК. Враг планировал использовать информацию для терактов и авиаударов по столице.

Агентка ФСБ готовила новые вражеские удары по Киеву и собирала данные возле Нацгвардии и ТЦК, ее задержали - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента ФСБ, которая готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Женщину поймали "на горячем", когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии, а перед тем собирала информацию о ТЦК, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве еще одного российского агента. По материалам дела, фигурантка собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице нашего государства. Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии", - сообщили в СБУ.

Согласно агентурному заданию, по данным спецслужбы, "женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения".

Как установило расследование, "аналогичную информацию агентка собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева".

"По имеющимся данным, в дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины", - отметили в СБУ.

Установлено, что агентом оказалась завербованная ФСБ местная 36-летняя фрилансерка. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с РФ, указали в спецслужбе.

В случае выполнения вражеских заданий, как указано, агентка надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны.

"Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и их пособницы. Во время обыска у фигурантки изъят смартфон, который она использовала для контактов с куратором от ФСБ", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

