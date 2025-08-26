Агентка ФСБ готовила новые вражеские удары по Киеву и собирала данные возле Нацгвардии и ТЦК, ее задержали - СБУ
Киев • УНН
СБУ задержала агентку ФСБ в Киеве, которая собирала данные об админзданиях Сил обороны и ТЦК. Враг планировал использовать информацию для терактов и авиаударов по столице.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента ФСБ, которая готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Женщину поймали "на горячем", когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии, а перед тем собирала информацию о ТЦК, сообщили в СБУ во вторник, пишет УНН.
Детали
"Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве еще одного российского агента. По материалам дела, фигурантка собирала информацию о системе защиты админзданий Сил обороны в столице нашего государства. Сотрудники СБУ задержали фигурантку "на горячем", когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии", - сообщили в СБУ.
Согласно агентурному заданию, по данным спецслужбы, "женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения".
Как установило расследование, "аналогичную информацию агентка собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева".
"По имеющимся данным, в дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины", - отметили в СБУ.
Установлено, что агентом оказалась завербованная ФСБ местная 36-летняя фрилансерка. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с РФ, указали в спецслужбе.
В случае выполнения вражеских заданий, как указано, агентка надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны.
"Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и их пособницы. Во время обыска у фигурантки изъят смартфон, который она использовала для контактов с куратором от ФСБ", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
