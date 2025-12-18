$42.340.15
Ексклюзив
12:29 • 1156 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 4260 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 8368 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 10618 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 18981 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 28892 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 39940 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 55794 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 52988 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 88736 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 1150 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 5616 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 49324 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 47506 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 43754 перегляди
російські прикордонники незаконно перетнули кордон Естонії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Троє російських прикордонників незаконно перетнули кордон Естонії, що є членом ЄС та НАТО. Вони пішки перетнули контрольну лінію на річці Нарва, а потім повернулись на російську територію.

російські прикордонники незаконно перетнули кордон Естонії - Bloomberg
Фото: t.me/akovalenko1989

Троє російських прикордонників незаконно перейшли кордон з Естонією, що є членом ЄС і НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Міністерства закордонних справ Естонії, троє російських прикордонників незаконно перетнули кордон. Повідомляється, що співробітники прикордонної служби фсб рф пішки перетнули контрольну лінію на хвилерізі в прикордонній річці Нарва поруч із селом Васкнарва, куди прибули на повітряній подушці. Далі вони повернулись на російську територію.

Відео переходу кордону опублікував Bild.

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що цей інцидент є черговим свідченням російської гібридної агресії проти інших країн.

Так виглядає гібридна війна - росія, слідом за кабельними і дроновими диверсіями, продовжує промацувати реакцію НАТО

 - заявив він.

Нагадаємо

Естонія розпочала будівництво бункерів на кордоні з росією для захисту від можливих атак. До 2027 року планують звести до 600 споруд у рамках балтійської оборонної лінії.

Євген Устименко

