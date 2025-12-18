російські прикордонники незаконно перетнули кордон Естонії - Bloomberg

Фото: t.me/akovalenko1989

Троє російських прикордонників незаконно перейшли кордон з Естонією, що є членом ЄС і НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Міністерства закордонних справ Естонії, троє російських прикордонників незаконно перетнули кордон. Повідомляється, що співробітники прикордонної служби фсб рф пішки перетнули контрольну лінію на хвилерізі в прикордонній річці Нарва поруч із селом Васкнарва, куди прибули на повітряній подушці. Далі вони повернулись на російську територію.

Відео переходу кордону опублікував Bild.

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що цей інцидент є черговим свідченням російської гібридної агресії проти інших країн.

Так виглядає гібридна війна - росія, слідом за кабельними і дроновими диверсіями, продовжує промацувати реакцію НАТО - заявив він.

Нагадаємо

Естонія розпочала будівництво бункерів на кордоні з росією для захисту від можливих атак. До 2027 року планують звести до 600 споруд у рамках балтійської оборонної лінії.