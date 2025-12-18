российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии - Bloomberg

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
12:29 • 1142 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 4250 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 8356 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 10611 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 18972 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 28883 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 39935 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 55791 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 52981 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 88728 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 37383 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 40512 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 36557 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 32920 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 17648 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 1146 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 5616 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 49324 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 47506 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 43754 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Крым
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 5616 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 23060 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 22632 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 29528 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 35044 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
МиГ-31

российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Трое российских пограничников незаконно пересекли границу Эстонии, члена ЕС и НАТО. Они пешком пересекли контрольную линию на реке Нарва, а затем вернулись на российскую территорию.

российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии - Bloomberg
Фото: t.me/akovalenko1989

Трое российских пограничников незаконно пересекли границу с Эстонией, являющейся членом ЕС и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Эстонии, трое российских пограничников незаконно пересекли границу. Сообщается, что сотрудники пограничной службы фсб рф пешком пересекли контрольную линию на волнорезе в пограничной реке Нарва рядом с селом Васкнарва, куда прибыли на воздушной подушке. Далее они вернулись на российскую территорию.

Видео перехода границы опубликовал Bild.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что этот инцидент является очередным свидетельством российской гибридной агрессии против других стран.

Так выглядит гибридная война - россия, вслед за кабельными и дроновыми диверсиями, продолжает прощупывать реакцию НАТО

 - заявил он.

Напомним

Эстония начала строительство бункеров на границе с россией для защиты от возможных атак. До 2027 года планируется возвести до 600 сооружений в рамках балтийской оборонной линии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Bloomberg L.P.
НАТО
Европейский Союз
Эстония