российские пограничники незаконно пересекли границу Эстонии - Bloomberg

Фото: t.me/akovalenko1989

Трое российских пограничников незаконно пересекли границу с Эстонией, являющейся членом ЕС и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Эстонии, трое российских пограничников незаконно пересекли границу. Сообщается, что сотрудники пограничной службы фсб рф пешком пересекли контрольную линию на волнорезе в пограничной реке Нарва рядом с селом Васкнарва, куда прибыли на воздушной подушке. Далее они вернулись на российскую территорию.

Видео перехода границы опубликовал Bild.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что этот инцидент является очередным свидетельством российской гибридной агрессии против других стран.

Так выглядит гибридная война - россия, вслед за кабельными и дроновыми диверсиями, продолжает прощупывать реакцию НАТО - заявил он.

Напомним

Эстония начала строительство бункеров на границе с россией для защиты от возможных атак. До 2027 года планируется возвести до 600 сооружений в рамках балтийской оборонной линии.