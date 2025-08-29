$41.320.08
СБУ задержала агента ФСБ, который организовывал схроны со взрывчаткой в Запорожье

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Контрразведка СБУ задержала 68-летнего агента ФСБ, который обустраивал схроны со взрывчаткой в Запорожье. Он получал взрывчатку дронами и передавал координаты тайников куратору, а также отслеживал передвижение Сил обороны.

СБУ задержала агента ФСБ, который организовывал схроны со взрывчаткой в Запорожье

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который обустраивал в Запорожье схроны со взрывчаткой для российских агентурно-боевых групп. Злоумышленником оказался завербованный врагом 68-летний житель прифронтового поселка Приморское. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как установило расследование, фигурант проживал вблизи передовой, что позволяло рашистам переправлять самодельные взрывные устройства (СВУ) собственными беспилотниками прямо на его двор.

Затем он по инструкции ФСБ прибывал в областной центр, где делал тайники со взрывчаткой и отправлял их координаты своему куратору. По дороге на "локацию" агент также отслеживал пункты базирования Сил обороны и направления их движения в сторону южного фронта

- сообщили в СБУ.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его "на горячем", когда он обустраивал новый схрон.

По данным следствия, во внимание ФСБ злоумышленник попал через своего знакомого из временно оккупированного Токмака, которому СБУ заочно сообщила о подозрении в феврале 2024 года.

Впоследствии агент был передан на постоянную связь с его куратором – сотрудником ФСБ.

Во время обысков в помещении задержанного изъят смартфон, с помощью которого он общался с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Житель Запорожья получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Он передавал ФСБ данные о Днепровской ГЭС для подготовки новых атак.

Вита Зеленецкая

