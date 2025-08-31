$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 10106 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 26609 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 56509 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 71754 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 90842 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 244585 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 104566 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83261 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97571 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 309574 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Теги
Автори
СБУ затримала агентку спецслужб рф, яка шпигувала за Силами оборони на Донеччині

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала мешканку Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Жінка збирала інформацію про ЗСУ для бойовика "БАРС-16".

СБУ затримала агентку спецслужб рф, яка шпигувала за Силами оборони на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальницю ворожого вогню по захисниках Донеччини. Зловмисницею виявилася мешканка Святогірська, яка працювала на російські спецслужби. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

За матеріалами справи, ворог завербував її під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни.

Після звільнення громади Силами оборони рашисти залишили агентку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації. Згодом на месенджер жінки вийшов "зв’язковий" – бойовик спецпідрозділу "БАРС-16" країни-агресора, який воює на східному фронті

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що листуючись з агенткою, рашист поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку.

Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку.

Для збору розвідданих фігурантка обходила місцевість та випитувала потрібні їй відомості під час побутових розмов з місцевими жителями.

Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Зловмисницю було затримано в її оселі. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала 68-річного агента ФСБ, який облаштовував схрони з вибухівкою в Запоріжжі. Він отримував вибухівку дронами та передавав координати схованок куратору, а також відстежував пересування Сил оборони.

СБУ затримала неповнолітнього зрадника, який "зливав" рф локації Сил оборони у Харкові й Дніпрі20.05.25, 09:25 • 2841 перегляд

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Донецька область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Запоріжжя