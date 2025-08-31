СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів, які на замовлення фсб нищили авто Сил оборони на Київщині.

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11300 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 29992 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 59639 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 74909 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 93764 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247299 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105834 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83786 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97909 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311621 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
61%
747мм
Популярнi новини
Вбивство Парубія у Львові: було здійснено близько 8 пострілів 30 серпня, 14:44 • 4532 перегляди
Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід: прокуратура про вбивство Парубія 30 серпня, 15:00 • 3570 перегляди
Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у TelegramVideo30 серпня, 15:06 • 6524 перегляди
Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї30 серпня, 15:19 • 6314 перегляди
Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський30 серпня, 15:32 • 4000 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 386 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 86807 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 215182 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 219173 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 311619 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 261496 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Гройсман
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 103275 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 235907 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 259460 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 256724 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 237086 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів, які на замовлення фсб нищили авто Сил оборони на Київщині.

Київ • УНН

 • 14 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали трьох мешканців Київщини, які за вказівками ФСБ підпалювали службові авто ЗСУ. Серед затриманих двоє 16-річних підлітків та 36-річний безробітний.

СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів, які на замовлення фсб нищили авто Сил оборони на Київщині.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох поплічників країни-агресора, які вчиняли замовні підпали на Київщині. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справ, фігуранти є мешканцями столичного регіону, які потрапили до уваги фсб, коли шукали "легких заробітків" у Телеграм каналах.

Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для "звіту" перед кураторами з рф

- йдеться у дописі Служби Безпеки України.

Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями фсб.

У СБУ повідомили, що у Києві також "по гарячих слідах" викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.

Задокументовано, як неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили.

Крім того, у Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.

Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб та одяг, в якому вони виконували замовлення.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо

Служба безпеки України запобігла  серії терактів, затримавши сімох агентів фсб, які готували вбивства українських військових та правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Серед затриманих є троє неповнолітніх, яких вербували через Telegram-канали для "легких заробітків".

СБУ затримала агентку спецслужб рф, яка шпигувала за Силами оборони на Донеччині30.08.25, 23:04 • 776 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Служба безпеки України
Київ