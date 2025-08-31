СБУ та Нацполіція затримали трьох підпалювачів, які на замовлення фсб нищили авто Сил оборони на Київщині.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох поплічників країни-агресора, які вчиняли замовні підпали на Київщині. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справ, фігуранти є мешканцями столичного регіону, які потрапили до уваги фсб, коли шукали "легких заробітків" у Телеграм каналах.

Після вербування вони відстежували службові авто ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео загорянь для "звіту" перед кураторами з рф - йдеться у дописі Служби Безпеки України.

Для вчинення злочинів виконавці використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями фсб.

У СБУ повідомили, що у Києві також "по гарячих слідах" викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.

Задокументовано, як неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини та підпалили.

Крім того, у Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.

Правоохоронці викрили зловмисника через декілька годин після вчинення злочину і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на фсб та одяг, в якому вони виконували замовлення.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо

Служба безпеки України запобігла серії терактів, затримавши сімох агентів фсб, які готували вбивства українських військових та правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Серед затриманих є троє неповнолітніх, яких вербували через Telegram-канали для "легких заробітків".

