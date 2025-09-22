На Львовщине прогремел взрыв: что известно

В селе Зимна Вода Львовского района вечером 21 сентября произошел взрыв. Предварительно, пострадавших нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве, произошедшем в селе Зимна Вода Львовского района - говорится в сообщении.

Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения. На место выехали взрывотехники, оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других подразделений Львовского районного управления полиции №2.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства взрыва. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним

Недавно, 12 сентября, в селе Подрясное Львовского района Львовской области. В помещении офиса автосервиса мужчина застрелил своего коллегу, после чего совершил самоубийство.

