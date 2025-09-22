$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 15437 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 28340 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 43094 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 44768 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 52445 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 76510 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 84546 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63048 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58111 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51006 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
На Львовщине прогремел взрыв: что известно

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В селе Зимна Вода Львовского района 21 сентября произошел взрыв, в результате которого повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения. По предварительной информации, пострадавших нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.

На Львовщине прогремел взрыв: что известно

В селе Зимна Вода Львовского района вечером 21 сентября произошел взрыв. Предварительно, пострадавших нет. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве, произошедшем в селе Зимна Вода Львовского района

- говорится в сообщении.

Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения. На место выехали взрывотехники, оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других подразделений Львовского районного управления полиции №2.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства взрыва. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним

Недавно, 12 сентября, в селе Подрясное Львовского района Львовской области. В помещении офиса автосервиса мужчина застрелил своего коллегу, после чего совершил самоубийство.

Во Львове двое несовершеннолетних, завербованных рф, пытались убить военного - СБУ10.09.25, 10:31 • 8185 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область