В Киеве будут судить водителя, бросившего боевую гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой
Киев • УНН
В столице перед судом предстанет водитель маршрутного такси, бросивший гранату в сторону другой "маршрутки" из-за конфликта с коллегой-водителем.
В Дарницком районе Киева будут судить 59-летнего мужчину, который из-за личного конфликта с коллегой бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако транспорт получил повреждения, а самому злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУНП в городе Киев, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел на территории автопарка частной транспортной компании. Директор фирмы сообщил на спецлинию "102", что один из водителей бросил гранату в маршрутку, которая как раз выезжала на рейс. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли остатки гранаты.
Выяснилось, что мужчина временно проживал в Киеве и работал водителем в этой компании. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Свой поступок объяснил желанием напугать коллегу, с которым имел давний конфликт.
Следователи Дарницкой окружной прокуратуры объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
