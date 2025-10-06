$41.230.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве будут судить водителя, бросившего боевую гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

В столице перед судом предстанет водитель маршрутного такси, бросивший гранату в сторону другой "маршрутки" из-за конфликта с коллегой-водителем.

В Киеве будут судить водителя, бросившего боевую гранату в маршрутку из-за конфликта с коллегой

В Дарницком районе Киева будут судить 59-летнего мужчину, который из-за личного конфликта с коллегой бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако транспорт получил повреждения, а самому злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУНП в городе Киев, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел на территории автопарка частной транспортной компании. Директор фирмы сообщил на спецлинию "102", что один из водителей бросил гранату в маршрутку, которая как раз выезжала на рейс. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли остатки гранаты.

Чит. Полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату на Львовщине.

Выяснилось, что мужчина временно проживал в Киеве и работал водителем в этой компании. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Свой поступок объяснил желанием напугать коллегу, с которым имел давний конфликт.

Следователи Дарницкой окружной прокуратуры объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боевыми припасами). Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Чит. Правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату в одном из районов Киева.

Степан Гафтко

