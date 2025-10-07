Взрыв в подъезде в центре Одессы: пиротехническая граната сдетонировала в руках у мужчины, открыто производство
Киев • УНН
В Одессе мужчина госпитализирован после того, как в его руках сдетонировала граната в подъезде дома. Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве и выясняет обстоятельства инцидента.
В Одессе граната сдетонировала в руках у мужчины в подъезде дома на Еврейской. Его госпитализировали, полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве и выясняет обстоятельства инцидента, сообщили журналисту УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Подробности
В сети появились фото с ужасными последствиями взрыва гранаты в жилом доме в центре города. На них видно, что весь подъезд залит кровью после взрыва пиротехнической гранаты. В полиции подтвердили инцидент.
"Внесли сведения по делу в ЕРДР ст 296 ч.4. Правонарушитель в больнице, ведется следствие", - ответили в пресс-службе.
