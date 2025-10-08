Взрыв в столичной многоэтажке: один человек погиб, еще один пострадал

В столичной многоэтажке прогремел взрыв, есть погибший и раненый. На месте работают правоохранители, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Столичные правоохранители получили информацию об инциденте в Святошинском районе около 18:30.

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним

В Одессе граната сдетонировала в руках у мужчины в подъезде дома на Еврейской. Его госпитализировали, полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве и выясняет обстоятельства инцидента.