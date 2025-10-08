Взрыв в столичной многоэтажке: предварительно, сдетонировало неизвестное взрывное устройство, начато производство

Вечером в среду, 8 октября, в Святошинском районе Киева произошел взрыв, предварительно, в результате детонации неизвестного взрывного устройства. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Детали

Как заявили в полиции, в результате взрыва погиб 41-летний мужчина и пострадал его 65-летний отец - владелец дома. По предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации неизвестного взрывного устройства.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса - ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием и боеприпасами. На месте продолжают работать следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы - говорится в сообщении.

Напомним

В Святошинском районе Киева произошел взрыв в многоэтажке. Один человек погиб, еще один пострадал, обстоятельства происшествия выясняются.