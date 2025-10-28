$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1110 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10992 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25888 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20818 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20389 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18701 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15679 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37379 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29394 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13267 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 25891 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 37381 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 29395 просмотра
В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: предварительно, из-за газа, разрушено несколько этажей

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

28 октября около 15:00 в Хмельницком на улице Тернопольской произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Разрушено несколько этажей, информация о пострадавших уточняется.

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: предварительно, из-за газа, разрушено несколько этажей

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, предварительно, бытового газа, разрушено несколько этажей, сообщили во вторник в ГУНП в Хмельницкой области, пишет УНН.

Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушено несколько этажей. По предварительной информации от ГСЧС, произошел взрыв бытового газа

- сообщили в полиции в соцсетях.

Как указано, на место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.

На обнародованном полицией фото видны разрушения в многоэтажке на нескольких этажах.

"Информация о наличии пострадавших уточняется", - сообщили в полиции.

Взрыв в столичной многоэтажке: предварительно, сдетонировало неизвестное взрывное устройство, начато производство08.10.25, 22:23 • 4007 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Хмельницкий