В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: предварительно, из-за газа, разрушено несколько этажей

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, предварительно, бытового газа, разрушено несколько этажей, сообщили во вторник в ГУНП в Хмельницкой области, пишет УНН.

Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушено несколько этажей. По предварительной информации от ГСЧС, произошел взрыв бытового газа - сообщили в полиции в соцсетях.

Как указано, на место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.

На обнародованном полицией фото видны разрушения в многоэтажке на нескольких этажах.

"Информация о наличии пострадавших уточняется", - сообщили в полиции.

