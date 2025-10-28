В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: предварительно, из-за газа, разрушено несколько этажей
Киев • УНН
28 октября около 15:00 в Хмельницком на улице Тернопольской произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Разрушено несколько этажей, информация о пострадавших уточняется.
В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, предварительно, бытового газа, разрушено несколько этажей, сообщили во вторник в ГУНП в Хмельницкой области, пишет УНН.
Сегодня, 28 октября, около 15.00 в Хмельницком по улице Тернопольской прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. Разрушено несколько этажей. По предварительной информации от ГСЧС, произошел взрыв бытового газа
Как указано, на место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.
На обнародованном полицией фото видны разрушения в многоэтажке на нескольких этажах.
"Информация о наличии пострадавших уточняется", - сообщили в полиции.
Взрыв в столичной многоэтажке: предварительно, сдетонировало неизвестное взрывное устройство, начато производство08.10.25, 22:23 • 4007 просмотров