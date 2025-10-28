Взрыв в Хмельницком: пять пострадавших, под завалами может быть человек

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке, пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены - говорится в сообщении.

Предварительно, под завалами может находиться человек.

На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи.

Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы, резюмировали в ГСЧС.

В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: предварительно, из-за газа, разрушено несколько этажей