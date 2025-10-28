Взрыв в Хмельницком: пять пострадавших, под завалами может быть человек
В Хмельницком взрыв в многоэтажке травмировал 5 человек, среди них ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены, под завалами ищут человека.
В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Предварительно, под завалами может находиться человек.
На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи.
Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы, резюмировали в ГСЧС.
