Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала одна женщина
Киев • УНН
Во Львове на улице Кокорудзы, 12 произошел взрыв газа, разрушивший одну квартиру и ранивший женщину. Повреждения также зафиксированы в соседних квартирах, где выбиты окна.
В доме на улице Кокорудзы, 12 во Львове произошел взрыв газа в одной из квартир. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook, пишет УНН.
Детали
По информации чиновника, предварительно разрушена одна квартира, пострадала одна женщина, которой оказывают медицинскую помощь. Взрыв также повредил соседние квартиры – там выбиты окна.
На место происшествия прибыли представители районной администрации и департамента ЖКХ.
Москаленко поблагодарил ГСЧС и полицию за быструю реакцию. Он уточнил, что сообщения о пострадавших школах не соответствуют действительности. Детей, находившихся рядом, эвакуировали во двор после того, как они услышали звук взрыва.
