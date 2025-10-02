$41.220.08
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 12032 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 16054 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15740 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 26330 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 17104 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19455 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 37021 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50812 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30357 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала одна женщина

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Во Львове на улице Кокорудзы, 12 произошел взрыв газа, разрушивший одну квартиру и ранивший женщину. Повреждения также зафиксированы в соседних квартирах, где выбиты окна.

Во Львове произошел взрыв газа в жилом доме: пострадала одна женщина

В доме на улице Кокорудзы, 12 во Львове произошел взрыв газа в одной из квартир. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко в Facebook, пишет УНН.

Детали

По информации чиновника, предварительно разрушена одна квартира, пострадала одна женщина, которой оказывают медицинскую помощь. Взрыв также повредил соседние квартиры – там выбиты окна. 

На место происшествия прибыли представители районной администрации и департамента ЖКХ.

Москаленко поблагодарил ГСЧС и полицию за быструю реакцию. Он уточнил, что сообщения о пострадавших школах не соответствуют действительности. Детей, находившихся рядом, эвакуировали во двор после того, как они услышали звук взрыва.

Степан Гафтко

Общество
