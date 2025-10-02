Во Львовской области водители рейсового автобуса организовали незаконную переправку военнообязанных в Польшу
Киев • УНН
Во Львовской области задержали двух водителей рейсового автобуса, которые организовали канал незаконной переправки военнообязанных в Польшу. Им сообщено о подозрении по ч.2 ст.332 УКУ.
Правоохранители Львовщины разоблачили и задержали двух водителей рейсового автобуса, которые организовали канал незаконной переправки военнообязанных из Украины в Польшу. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.
Подробности
Оперативники криминальной полиции и следователи отдела полиции №2 Львовского районного управления №1 совместно с пограничниками 7-го Карпатского отряда под процессуальным руководством Жолковской окружной прокуратуры установили, что водители-напарники, осуществлявшие международные перевозки, инструктировали "клиентов" относительно способов избежания таможенного и пограничного контроля и лично обеспечивали их переправку на территорию Республики Польша.
Требовал 15 тыс. долларов за перевод военного в тыл: задержан мужчина, хваставшийся связями в Минобороны01.10.25, 10:38 • 3028 просмотров
26 сентября злоумышленников задержали и сообщили о подозрении по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с дополнительным ограничением на занятие определенных должностей или занятие определенной деятельностью до трех лет.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
Помогал россиянке незаконно пересечь границу: экс-дипломату сообщено о подозрении30.09.25, 10:40 • 3440 просмотров