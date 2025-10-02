На Львівщині водії рейсового автобуса організували незаконне переправлення військовозобов'язаних до Польщі
На Львівщині затримали двох водіїв рейсового автобуса, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних до Польщі. Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст.332 ККУ.
Правоохоронці Львівщини викрили та затримали двох водіїв рейсового автобуса, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних з України до Польщі. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.
Деталі
Оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління №1 спільно з прикордонниками 7-го Карпатського загону за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури встановили, що водії-напарники, які здійснювали міжнародні перевезення, інструктували "клієнтів" щодо способів уникнення митного та прикордонного контролю та особисто забезпечували їхнє переправлення на територію Республіки Польща.
26 вересня зловмисників затримали та повідомили про підозру за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років із додатковим обмеженням на обіймання певних посад або зайняття певною діяльністю до трьох років.
Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи.
