Допомагав росіянці незаконно перетнути кордон: ексдипломату повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Колишньому другому секретарю Посольства України в Польщі повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України. Дипломат використав службове становище для незаконного оформлення громадянства України уродженці РФ у травні 2022 року, що дозволило їй отримати закордонний паспорт.

Допомагав росіянці незаконно перетнути кордон: ексдипломату повідомлено про підозру

Ексдипломату повідомлено про підозру у допомозі росіянці незаконно перетнути кордон, шляхом оформлення закордонного паспорта України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, у взаємодії з МЗС, колишньому другому секретарю Посольства України в Республіці Польща повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України)

- йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що у травні 2022 року, перебуваючи на посаді, дипломат використав службове становище для незаконного оформлення громадянства України уродженці рф. Вона не мала підстав для спрощеної процедури набуття громадянства, однак завдяки маніпуляціям із документами отримала паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Посадовець умисно проігнорував відсутність у заявниці необхідного статусу постійного проживання в Польщі, засвідчив документи, які не відповідали вимогам закону, та особисто вніс відомості до Єдиного державного демографічного реєстру. Це дало змогу виготовити закордонний паспорт, на підставі якого громадянка рф у 2023 році неодноразово незаконно в’їжджала та виїжджала з України

- інформує ОГП.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ16.09.25, 23:20 • 23409 переглядiв

Доповнення

Прикордонники спільно з Національною поліцією Рівненщини затримали зловмисників, які намагалися переправити чоловіка до Європейського Союзу та підкупити військовослужбовця, який відмовився та одразу повідомив керівництво. За фактом відкрито провадження, підозрюваним оголошено підозри.

Анна Мурашко

