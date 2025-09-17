8 000 доларів за незаконний перетин: викрито спробу підкупу прикордонника

$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 24796 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 44777 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08 • 27640 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 43486 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 60108 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 26555 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 46254 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37445 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17062 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 38047 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Більшість українців готові стати до зброї для захисту країни - опитування16 вересня, 20:05
Ексголкіпера "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ16 вересня, 20:20
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)16 вересня, 20:51
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 09:19
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км14 вересня, 09:45
8 000 доларів за незаконний перетин: викрито спробу підкупу прикордонника

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Прикордонники та Нацполіція Рівненщини затримали осіб, які намагалися переправити чоловіка до ЄС та пропонували хабар військовослужбовцю. Затримання відбулося під час передачі 4 тисяч доларів США, підозрюваним оголошено підозри.

8 000 доларів за незаконний перетин: викрито спробу підкупу прикордонника

Прикордонники спільно з Національною поліцією Рівненщини затримали зловмисників, які намагалися переправити чоловіка до Європейського Союзу та підкупити військовослужбовця, який відмовився та одразу повідомив керівництво. За фактом відкрито провадження, підозрюваним оголошено підозри. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.  

Деталі

Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону запобігли незаконному переміщенню до країни ЄС порушника.

Один зі зловмисників намагався підкупити прикордонника та пропонував посприяти у переправленні свого товариша через кордон. Військовослужбовець діяв принципово та одразу повідомив керівництво

- йдеться у дописі.

Правопорушників затримали під час передачі першої частини обіцяних коштів – у розмірі 4 тисяч доларів США. На місці також було вилучено документи та інші докази протиправної діяльності.

Зазначається, що заходи проводилися спільно з Нацполіцією Рівненщини за силової підтримки спецпідрозділу "Дозор". Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"Затриманим особам оголошено підозри", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо

На Закарпатті правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря. Чоловік за гроші у розмірі від 2 до 5 тисяч доларів допомагав переправникам військовозобов’язаних надаючи їм інформацію щодо руху прикордонних нарядів та знаходження засобів відеоспостереження на ділянці свого підрозділу.  

Ексголкіпера "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ16.09.25, 22:20

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Рівненська область
Закарпатська область
Державна прикордонна служба України
Європейський Союз