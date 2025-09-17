8 000 доларів за незаконний перетин: викрито спробу підкупу прикордонника
Київ • УНН
Прикордонники та Нацполіція Рівненщини затримали осіб, які намагалися переправити чоловіка до ЄС та пропонували хабар військовослужбовцю. Затримання відбулося під час передачі 4 тисяч доларів США, підозрюваним оголошено підозри.
Прикордонники спільно з Національною поліцією Рівненщини затримали зловмисників, які намагалися переправити чоловіка до Європейського Союзу та підкупити військовослужбовця, який відмовився та одразу повідомив керівництво. За фактом відкрито провадження, підозрюваним оголошено підозри. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.
Деталі
Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону запобігли незаконному переміщенню до країни ЄС порушника.
Один зі зловмисників намагався підкупити прикордонника та пропонував посприяти у переправленні свого товариша через кордон. Військовослужбовець діяв принципово та одразу повідомив керівництво
Правопорушників затримали під час передачі першої частини обіцяних коштів – у розмірі 4 тисяч доларів США. На місці також було вилучено документи та інші докази протиправної діяльності.
Зазначається, що заходи проводилися спільно з Нацполіцією Рівненщини за силової підтримки спецпідрозділу "Дозор". Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
"Затриманим особам оголошено підозри", - повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо
На Закарпатті правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря. Чоловік за гроші у розмірі від 2 до 5 тисяч доларів допомагав переправникам військовозобов’язаних надаючи їм інформацію щодо руху прикордонних нарядів та знаходження засобів відеоспостереження на ділянці свого підрозділу.
