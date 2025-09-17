8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 26428 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 47420 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 28763 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 44607 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 61893 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 26886 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 47402 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37497 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17088 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 38068 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
68%
749мм
Популярные новости
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 12350 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 10174 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 12214 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 13484 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 3432 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 26428 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 47420 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 26488 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 61893 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 47402 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 14486 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 21409 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 52430 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 51121 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 55681 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Пограничники и Нацполиция Ровенской области задержали лиц, которые пытались переправить мужчину в ЕС и предлагали взятку военнослужащему. Задержание произошло во время передачи 4 тысяч долларов США, подозреваемым объявлены подозрения.

8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника

Пограничники совместно с Национальной полицией Ровенской области задержали злоумышленников, которые пытались переправить мужчину в Европейский Союз и подкупить военнослужащего, который отказался и сразу сообщил руководству. По факту открыто производство, подозреваемым объявлены подозрения. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду предотвратили незаконное перемещение в страну ЕС нарушителя.

Один из злоумышленников пытался подкупить пограничника и предлагал посодействовать в переправке своего товарища через границу. Военнослужащий действовал принципиально и сразу сообщил руководству

- говорится в сообщении.

Правонарушители были задержаны во время передачи первой части обещанных средств – в размере 4 тысяч долларов США. На месте также были изъяты документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Отмечается, что мероприятия проводились совместно с Нацполицией Ровенской области при силовой поддержке спецподразделения "Дозор". Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

"Задержанным лицам объявлены подозрения", - сообщили в ГПСУ.

Напомним

На Закарпатье правоохранители задержали пограничника при получении взятки. Мужчина за деньги в размере от 2 до 5 тысяч долларов помогал переправщикам военнообязанных, предоставляя им информацию о движении пограничных нарядов и нахождении средств видеонаблюдения на участке своего подразделения.

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИ16.09.25, 22:20 • 12412 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Ровненская область
Закарпатская область
Государственная пограничная служба Украины
Европейский Союз