8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника
Киев • УНН
Пограничники и Нацполиция Ровенской области задержали лиц, которые пытались переправить мужчину в ЕС и предлагали взятку военнослужащему. Задержание произошло во время передачи 4 тысяч долларов США, подозреваемым объявлены подозрения.
Пограничники совместно с Национальной полицией Ровенской области задержали злоумышленников, которые пытались переправить мужчину в Европейский Союз и подкупить военнослужащего, который отказался и сразу сообщил руководству. По факту открыто производство, подозреваемым объявлены подозрения. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.
Детали
Оперативные сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 9 пограничному отряду предотвратили незаконное перемещение в страну ЕС нарушителя.
Один из злоумышленников пытался подкупить пограничника и предлагал посодействовать в переправке своего товарища через границу. Военнослужащий действовал принципиально и сразу сообщил руководству
Правонарушители были задержаны во время передачи первой части обещанных средств – в размере 4 тысяч долларов США. На месте также были изъяты документы и другие доказательства противоправной деятельности.
Отмечается, что мероприятия проводились совместно с Нацполицией Ровенской области при силовой поддержке спецподразделения "Дозор". Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
"Задержанным лицам объявлены подозрения", - сообщили в ГПСУ.
Напомним
На Закарпатье правоохранители задержали пограничника при получении взятки. Мужчина за деньги в размере от 2 до 5 тысяч долларов помогал переправщикам военнообязанных, предоставляя им информацию о движении пограничных нарядов и нахождении средств видеонаблюдения на участке своего подразделения.
