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На Закарпатті затримали прикордонника, який за хабарі сприяв переправленню ухилянтів

На Закарпатті затримали прикордонника, який за хабарі сприяв переправленню ухилянтів

Київ • УНН

 • 32552 перегляди

На Закарпатті правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря. Чоловік за гроші у розмірі від 2 до 5 тисяч доларів допомагав переправникам військовозобов’язаних надаючи їм інформацію щодо руху прикордонних нарядів та знаходження засобів відеоспостереження на ділянці свого підрозділу.

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали у місті Ужгород військовослужбовця Чопського загону, який сприяв переправникам у їхній незаконній діяльності. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.

Деталі

Прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, що займаються організацією переправлення чоловіків призовного віку з України до Угорщини та за грошову винагороду надавав їм інформацію щодо пересування прикордонних нарядів і розташування технічних засобів відеоспостереження на ділянці підрозділу, у якому він проходить службу.

Хабарника затримали одразу після отримання ним 6000 доларів США за сприяння у переправленні трьох громадян України. У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили у військовослужбовця грошові кошти та особистий мобільний телефон.

Під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини: прикордонники затримали порушників02.01.25, 21:18 • 24063 перегляди

Військовослужбовця затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо

У вересні минулого року на Одещині затримали прикордонника, який за 4 тис. доларів обіцяв доправити чоловіка до кордону з Молдовою. Підозрюваному повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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