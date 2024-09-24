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Затримали одеського прикордонника, який за 4 тис. доларів обіцяв доправити чоловіка до кордону з Молдовою

Затримали одеського прикордонника, який за 4 тис. доларів обіцяв доправити чоловіка до кордону з Молдовою

Київ • УНН

 • 11703 перегляди

На Одещині затримали прикордонника, який за 4 тис. доларів обіцяв доправити чоловіка до кордону з Молдовою. Підозрюваному повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Правоохоронці затримали прикордонника за хабар у 4 тис. доларів. Про це УНН пише з посиланням на Державну прикордонну службу.

Деталі

Повідомляється, що на Одещині підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями затримали прикордонника за отримання неправомірної вигоди у розмірі 4 тис. доларів. Після отримання коштів військовослужбовець мав доставити чоловіка до кордону для подальшого переправлення його у Молдову.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо

На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, за 6 тис. євро він особисто переводячи чоловіків через ліс. Йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Прикордонники зафіксували "певну тенденцію" до зменшення спроб незаконного перетину кордону - Демченко19.09.24, 09:59 • 13571 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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moldovaМолдова
odesaОдеса

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