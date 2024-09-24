Задержали одесского пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой
Киев • УНН
В Одесской области задержали пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой. Подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Правоохранители задержали пограничника за взятку в 4 тыс. долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Детали
Сообщается, что в Одесской области подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с другими правоохранителями задержали пограничника за получение неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов. После получения средств военнослужащий должен был доставить мужчину к границе для дальнейшей переправки его в Молдову.
Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним
На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, за 6 тыс. евро он лично переводя мужчин через лес. Ему грозит до 9 лет заключения.
Пограничники зафиксировали "определенную тенденцию" к уменьшению попыток незаконного пересечения границы - Демченко19 сентября 2024, 06:59 • 13113 просмотров