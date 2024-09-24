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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержали одесского пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой

Задержали одесского пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 13:23  •  4367 просмотра

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В Одесской области задержали пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой. Подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Правоохранители задержали пограничника за взятку в 4 тыс. долларов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Детали

Сообщается, что в Одесской области подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с другими правоохранителями задержали пограничника за получение неправомерной выгоды в размере 4 тыс. долларов. После получения средств военнослужащий должен был доставить мужчину к границе для дальнейшей переправки его в Молдову.

Сейчас фигуранту дела сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним

На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, за 6 тыс. евро он лично переводя мужчин через лес. Ему грозит до 9 лет заключения.

Пограничники зафиксировали "определенную тенденцию" к уменьшению попыток незаконного пересечения границы - Демченко19 сентября 2024, 06:59 • 13113 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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