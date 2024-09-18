За 6 тис. євро переводив через ліс: ДБР затримало правоохоронця за переправку чоловіків через кордон до Румунії
Київ • УНН
На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, за 6 тис. євро він особисто переводячи чоловіків через ліс. Йому загрожує до 9 років ув'язнення.
На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, ціна послуги становила 6 тис. євро, повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, пише УНН.
"Працівники ДБР затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією", - повідомили у бюро.
За даними ДБР, починаючи з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією. "Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги становила 6 тис. євро з особи", - розповіли у бюро.
"15 вересня 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну", - вказали у ДБР.
Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.
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