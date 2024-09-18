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За 6 тис. євро переводив через ліс: ДБР затримало правоохоронця за переправку чоловіків через кордон до Румунії

За 6 тис. євро переводив через ліс: ДБР затримало правоохоронця за переправку чоловіків через кордон до Румунії

Київ • УНН

 • 14757 перегляди

На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, за 6 тис. євро він особисто переводячи чоловіків через ліс. Йому загрожує до 9 років ув'язнення.

На Буковині затримано правоохоронця, який підозрюється у тому, що допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати кордон з Румунією, ціна послуги становила 6 тис. євро, повідомили у Державному бюро розслідувань у середу, пише УНН.

"Працівники ДБР затримали правоохоронця з Чернівецької області, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам нелегально перетинати кордон з Румунією", - повідомили у бюро.

За даними ДБР, починаючи з липня 2024 року він забирав охочих в обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного зі сіл, що межує з Румунією. "Далі він особисто, пішки через ліс, переводив чоловіків через кордон. Ціна послуги становила 6 тис. євро з особи", - розповіли у бюро.

"15 вересня 2024 року працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" під час передачі коштів від одного з охочих покинути країну", - вказали у ДБР.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

На Волині за допомогу ухилянтам виїхати за кордон повідомили про підозру правоохоронниці13.09.24, 12:25 • 11540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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