Киев • УНН
На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, за 6 тыс. евро он лично переводя мужчин через лес. Ему грозит до 9 лет заключения.
На Буковине задержан правоохранитель, который подозревается в том, что помогал военнообязанным нелегально пересекать границу с Румынией, цена услуги составляла 6 тыс. евро, сообщили в Государственном бюро расследований в среду, пишет УНН.
"Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией", - сообщили в бюро.
По данным ГБР, начиная с июля 2024 года он забирал желающих в условленном месте и на собственном авто довозил их до одного из сел, граничащего с Румынией. "Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тыс. евро с человека", - рассказали в бюро.
"15 сентября 2024 года работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем" во время передачи средств от одного из желающих покинуть страну", - указали в ГБР.
Задержанному сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
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