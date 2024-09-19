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Пограничники зафиксировали "определенную тенденцию" к уменьшению попыток незаконного пересечения границы - Демченко

Пограничники зафиксировали "определенную тенденцию" к уменьшению попыток незаконного пересечения границы - Демченко

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 06:59  •  6479 просмотра

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В августе наблюдалось уменьшение попыток незаконного пересечения границы по сравнению с июлем. Пограничники разоблачили не менее 600 преступных групп, которые пытались незаконно переправить людей через границу.

Пограничники наблюдали определенную тенденцию к уменьшению попыток незаконного пересечения границы в августе, по сравнению с июлем. В течение сентября увеличение попыток незаконного пересечения границы не фиксируется. На данный момент пограничниками разоблачено не менее 600 преступных организованных групп, которые обещали и пытались незаконно переправить людей через границу. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Если, например, сравнить август месяц с июлем, то мы наблюдаем определенную тенденцию к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. В течение сентября, в течение этих дней, также увеличение попыток незаконного пересечения границы не фиксируется. Надеюсь, что погодные условия, которые приближаются к осеннему периоду, зимнему периоду, также будут побуждать к тому, что желающих незаконно пересечь границу станет меньше, ведь им будет сложнее добираться пограничьем к линии границы. Если сравнить с прошлым годом, то также на конец весны, лето, начало осени - это увеличение попыток в целом незаконного пересечения границы, если сравнить с другими периодами

- сказал Демченко.

Он добавил, что задача пограничников - выявлять таких нарушителей и разоблачать схемы, по которым они пытаются пересечь границу.

"За время действия военного положения уже разоблачены нашими оперативниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами не менее 600 таких преступных организованных групп, которые обещали и пытались незаконно переправить людей через границу. Большинство случаев, как и раньше, попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией и Молдовой. На других направлениях - Венгрия, Словакия, Польша также присутствуют такие попытки, но значительно в меньшем количестве, чем на предыдущих двух направлениях", - добавил Демченко.

Напомним

Восемь мужчин, следуя за 16-летним подростком, пытались попасть из Одесской области в Молдову. Парень собрал мужчин через Telegram-канал. Предлагал свои "услуги" за 7-10 тысяч долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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