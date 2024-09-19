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Прикордонники зафіксували "певну тенденцію" до зменшення спроб незаконного перетину кордону - Демченко

Прикордонники зафіксували "певну тенденцію" до зменшення спроб незаконного перетину кордону - Демченко

Київ • УНН

 • 13571 перегляди

У серпні спостерігалося зменшення спроб незаконного перетину кордону порівняно з липнем. Прикордонники викрили щонайменше 600 злочинних груп, які намагалися незаконно переправити людей через кордон.

Прикордонники спостерігали певну тенденцію до зменшення спроб незаконного перетину кордону в серпні, порівняно з липнем. Протягом вересня збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується. Наразі прикордонниками викрито щонайменше 600 злочинних організованих груп, які обіцяли і намагалися незаконно переправити людей через кордон. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо, наприклад, порівняти серпень місяць з липнем, то ми спостерігаємо певну тенденцію до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Протягом вересня, протягом цих днів, також збільшення спроб незаконного перетину кордону не фіксується. Сподіваюся, що погодні умови, які наближаються в осінній період, зимовий період, також спонукатимуть до того, що охочих в незаконний спосіб перетнути кордон стане менше, адже їм буде складніше добиратися прикордонням до лінії кордону. Якщо порівняти з минулим роком, то також на кінець весни, літо, початок осені - це збільшення спроб загалом незаконного перетину кордону, якщо порівняти з іншими періодами

- сказав Демченко.

Він додав, що задача прикордонників - виявляти таких порушників і викривати схеми, за якими вони намагаються перетнути кордон.

"За час дії воєнного стану вже викрито нашими оперативниками у співпраці з іншими правоохоронними органами щонайменше 600 таких злочинних організованих груп, які обіцяли і намагалися незаконно переправити людей через кордон. Більшість випадків, як і раніше, спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою. На інших напрямках - Угорщина, Словаччина, Польща також присутні такі спроби, але значно в меншій кількості, ніж на попередніх двох напрямків", - додав Демченко.

Нагадаємо

Вісім чоловіків, слідуючи за 16-річним підлітком, намагалися потрапити з Одещини до Молдови. Хлопець зібрав чоловіків через Telegram-канал. Пропонував свої "послуги" за 7-10 тисяч доларів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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