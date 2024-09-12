16-річний підліток організував незаконний перетин кордону до Молдови
Київ • УНН
Вісім чоловіків намагалися нелегально потрапити з Одещини до Молдови під керівництвом 16-річного підлітка. Хлопець організував схему через Telegram, пропонуючи "послуги" за 7-10 тисяч доларів.
Вісім чоловіків, слідуючи за 16-річним підлітком, намагалися потрапити з Одещини до Молдови. Хлопець зібрав чоловіків через Telegram-канал. Пропонував свої "послуги" за 7-10 тисяч доларів. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України, передає УНН.
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Як повідомляється, щоб залишитися непоміченими, чоловіки прямували кукурудзяним полем вночі через Придністровський сегмент кордону. Супроводжував їх 16-річний підліток, який зібрав усіх інших через тг-канал, в якому пропонував свої "послуги" за $7-10 тис.
А коли порушників виявили прикордонники – вони кинулися тікати.
На чоловіків склали адмінпротоколи, а щодо переправника – хлопця, – направлено повідомлення до Нацполіції.
Чоловік хотів виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу, "подружжя" викрили - прикордонники11.09.24, 16:24 • 11693 перегляди