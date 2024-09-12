16-летний подросток организовал незаконное пересечение границы в Молдову

Восемь мужчин, следуя за 16-летним подростком, пытались попасть из Одесской области в Молдову. Парень собрал мужчин через Telegram-канал. Предлагал свои «услуги» за 7-10 тысяч долларов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, чтобы остаться незамеченными, мужчины направлялись по кукурузному полю ночью через Приднестровский сегмент границы. Сопровождал их 16-летний подросток, который собрал всех остальных через тг-канал, в котором предлагал свои «услуги» за $7-10 тыс.

А когда нарушителей обнаружили пограничники - они бросились бежать.

На мужчин составили админпротоколы, а в отношении переправщика - парня, - направлено сообщение в Нацполицию.

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