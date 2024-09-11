Мужчина хотел выехать за границу с помощью фиктивного брака, "супругов" разоблачили - пограничники

Мужчина пытался пересечь границу с Польшей после заключения, как подозревают, фиктивного брака с женщиной с инвалидностью, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы в Facebook в среду, пишет УНН.

Детали

«На днях в пункте пропуска «Краковец» пограничники разоблачили 46-летнюю женщину, лицо с инвалидностью II группы, которая без намерений создания семьи заключила брак с 41-летним уроженцем Ивано-Франковской области», - говорится в сообщении.

Брак, как указано, пара заключила в конце августа.

«Пересечь границу мужчине так и не удалось, ведь об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», оперативные сотрудники 7 пограничного Карпатского отряда направили сообщение в Нацполицию», - отметили пограничники.

Сейчас следователи Нацполиции, как указывается, уже сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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