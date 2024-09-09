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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец женился на теще, которая имеет инвалидность, чтобы выехать за границу

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 14:09  •  2075 просмотра

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28-летний мужчина женился на 40-летней теще с инвалидностью, чтобы выехать за границу. Пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы, несмотря на аргументы "молодоженов" о лечении.

Пограничники разоблачили 28-летнего мужчину, который женился на своей теще, которая имеет инвалидность, для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались более убедительными,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что за день до этого реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники.

Безуспешно. Судьбу испытали во второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались,

- дополнили в ГПСУ.

Напомним

На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Нарушители заплатили по $10 000 переправщикам, но были остановлены предупредительными выстрелами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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