Украинец женился на теще, которая имеет инвалидность, чтобы выехать за границу

Пограничники разоблачили 28-летнего мужчину, который женился на своей теще, которая имеет инвалидность, для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы. По версии "молодоженов", ехали они в Варшаву, лечить женщине зрение. Свою версию отстаивали до последнего. Но аргументы пограничников оказались более убедительными, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день до этого реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники.

Безуспешно. Судьбу испытали во второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались, - дополнили в ГПСУ.

Напомним

На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Нарушители заплатили по $10 000 переправщикам, но были остановлены предупредительными выстрелами.