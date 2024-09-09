Зупинили за допомогою попереджувальних пострілів: поблизу угорського кордону затримали трьох чоловіків
Київ • УНН
На Закарпатті затримано трьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Порушники заплатили по $10 000 переправникам, але були зупинені попереджувальними пострілами.
На Закарпатті біля угорського кордону затримали трьох чоловіків. Помітивши прикордонників, вони спробували втекти, тому правоохоронцям довелось зробити кілька попереджувальних пострілів. Про це у понеділок повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає УНН.
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Як повідомляється, прикордонний наряд помітив за 100 метрів до кордону групу осіб, які рухались в напрямку Угорщини.
Коли чоловіки побачили наряд то спробували втекти. Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів після чого порушники зупинились.
Правопорушників затримали, ними виявилися двоє жителів Вінниччини та один житель Донеччини. Чоловіки розповіли, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них заплатив по 10 000 доларів США.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст.185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".
Справи скеровано до суду.
Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється.
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