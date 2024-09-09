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З початку року понад 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України - ДПСУ

З початку року понад 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України - ДПСУ

Київ • УНН

 • 30454 перегляди

ДПСУ повідомляє, що з початку року понад 38 тисяч громадян України отримали відмову у виїзді за кордон. Щодня 130-160 чоловіків віком 18-60 років не можуть перетнути кордон через відсутність документів або невідповідність критеріям.

З початку року понад 38 тисяч громадян України отримали відмову у виїзді за кордон, здебільшого через відсутність необхідних документів або невідповідність критеріям для виїзду.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

В середньому, зараз відмову у перетині кордону отримують 130-160 чоловіків у віці від 18 до 60 років щодня

- сказав Демченко.

За його словами, серед цієї кількості відмов, близько 10-20 осіб отримують відмову через відсутність військово-облікового документу. 

Загалом, з початку року, більше 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України, через відсутність документів або не підпадають під категорію, тих хто може виїхати 

- розповів Демченко.

Нагадаємо 

Незаконний перетин кордону залишається щоденним викликом, хоча в серпні спостерігалася деяка тенденція до зменшення таких випадків порівняно з липнем.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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