З початку року понад 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України - ДПСУ
Київ • УНН
ДПСУ повідомляє, що з початку року понад 38 тисяч громадян України отримали відмову у виїзді за кордон. Щодня 130-160 чоловіків віком 18-60 років не можуть перетнути кордон через відсутність документів або невідповідність критеріям.
З початку року понад 38 тисяч громадян України отримали відмову у виїзді за кордон, здебільшого через відсутність необхідних документів або невідповідність критеріям для виїзду.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
В середньому, зараз відмову у перетині кордону отримують 130-160 чоловіків у віці від 18 до 60 років щодня
За його словами, серед цієї кількості відмов, близько 10-20 осіб отримують відмову через відсутність військово-облікового документу.
Загалом, з початку року, більше 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України, через відсутність документів або не підпадають під категорію, тих хто може виїхати
Нагадаємо
Незаконний перетин кордону залишається щоденним викликом, хоча в серпні спостерігалася деяка тенденція до зменшення таких випадків порівняно з липнем.