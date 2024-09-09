З початку року понад 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України - ДПСУ

З початку року понад 38 тисяч громадян України отримали відмову у виїзді за кордон, здебільшого через відсутність необхідних документів або невідповідність критеріям для виїзду.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

В середньому, зараз відмову у перетині кордону отримують 130-160 чоловіків у віці від 18 до 60 років щодня

За його словами, серед цієї кількості відмов, близько 10-20 осіб отримують відмову через відсутність військово-облікового документу.

Загалом, з початку року, більше 38 тисяч осіб отримали відмову на виїзд з України, через відсутність документів або не підпадають під категорію, тих хто може виїхати