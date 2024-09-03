Кількість незаконних перетинів кордону зменшується - Демченко

Незаконний перетин кордону залишається щоденним викликом, хоча в серпні спостерігалася деяка тенденція до зменшення таких випадків порівняно з липнем. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Незаконний перетин кордону - це щоденні випадки. Якщо порівняти серпень та липень, то є певна динаміка на спад є, але перед тим був ріст таких випадків. Загалом, якщо брати в середньому, то нічого не змінилось