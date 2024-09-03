Кількість незаконних перетинів кордону зменшується - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про тенденцію до зменшення незаконних перетинів кордону в серпні порівняно з липнем. Найбільше порушників затримано на кордоні з Румунією та Молдовою.
Незаконний перетин кордону залишається щоденним викликом, хоча в серпні спостерігалася деяка тенденція до зменшення таких випадків порівняно з липнем. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Незаконний перетин кордону - це щоденні випадки. Якщо порівняти серпень та липень, то є певна динаміка на спад є, але перед тим був ріст таких випадків. Загалом, якщо брати в середньому, то нічого не змінилось
Він додає, що найбільша кількість затриманих порушників була на кордоні з Румунією та Молдовою, дещо менші показники по напрямку Угорщини та Словаччини, а найменша кількість - це напрямок Польщі.
Нагадаємо
З початку дії воєнного стану було викрито 570 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, більше ніж 200 таких груп було викрито у цьому році.