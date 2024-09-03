Количество незаконных пересечений границы уменьшается - Демченко

Незаконное пересечение границы остается ежедневным вызовом, хотя в августе наблюдалась некоторая тенденция к уменьшению таких случаев по сравнению с июлем. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Незаконное пересечение границы - это ежедневные случаи. Если сравнить август и июль, то есть определенная динамика на спад есть, но перед тем был рост таких случаев. В общем, если брать в среднем, то ничего не изменилось - говорит Демченко.

Он добавляет, что наибольшее количество задержанных нарушителей было на границе с Румынией и Молдовой, несколько меньшие показатели по направлению Венгрии и Словакии, а наименьшее количество - это направление Польши.

Напомним

С начала действия военного положения было разоблачено 570 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы, более 200 таких групп было разоблачено в этом году.