С начала года более 38 тысяч человек получили отказ на выезд из Украины - ГПСУ

С начала года более 38 тысяч граждан Украины получили отказ в выезде за границу, в основном из-за отсутствия необходимых документов или несоответствия критериям для выезда.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

В среднем, сейчас отказ в пересечении границы получают 130-160 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ежедневно - сказал Демченко.

По его словам, среди этого количества отказов, около 10-20 человек получают отказ из-за отсутствия военно-учетного документа.

В общем, с начала года, более 38 тысяч человек получили отказ на выезд из Украины, из-за отсутствия документов или не подпадают под категорию, тех кто может выехать - рассказал Демченко.

Напомним

Незаконное пересечение границы остается ежедневным вызовом, хотя в августе наблюдалась некоторая тенденция к уменьшению таких случаев по сравнению с июлем.