Остановили с помощью предупредительных выстрелов: вблизи венгерской границы задержали трех мужчин

На Закарпатье возле венгерской границы задержали трех мужчин. Заметив пограничников, они попытались убежать, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов. Об этом в понедельник сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, пограничный наряд заметил за 100 метров до границы группу лиц, которые двигались в направлении Венгрии.

Когда мужчины увидели наряд то попытались убежать. Пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов после чего нарушители остановились.

Правонарушителей задержали, ими оказались двое жителей Винницкой области и один житель Донецкой области. Мужчины рассказали, что воспользовались услугами переправщиков, которым каждый из них заплатил по 10 000 долларов США.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст.185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Дела направлены в суд.

Круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, сейчас устанавливается.

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