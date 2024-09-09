Українець одружився з тещею, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон
Київ • УНН
28-річний чоловік одружився з 40-річною тещею з інвалідністю, щоб виїхати за кордон. Прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону, незважаючи на аргументи "молодят" про лікування.
Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який одружився зі своєю тещею, яка має інвалідність, для виїзду за кордон. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. За версією "молодят", їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими,
Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі.
Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися,
Нагадаємо
На Закарпатті затримано трьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Порушники заплатили по $10 000 переправникам, але були зупинені попереджувальними пострілами.