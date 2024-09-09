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Українець одружився з тещею, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон

Українець одружився з тещею, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон

Київ • УНН

 • 15634 перегляди

28-річний чоловік одружився з 40-річною тещею з інвалідністю, щоб виїхати за кордон. Прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону, незважаючи на аргументи "молодят" про лікування.

Прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який одружився зі своєю тещею, яка має інвалідність, для виїзду за кордон. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.

28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. За версією "молодят", їхали вони до Варшави, лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за день до цього реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі.

Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися,

- доповнили у ДПСУ.

Нагадаємо

На Закарпатті затримано трьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Порушники заплатили по $10 000 переправникам, але були зупинені попереджувальними пострілами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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