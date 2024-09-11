Чоловік хотів виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу, "подружжя" викрили - прикордонники
Київ • УНН
На кордоні з Польщею викрили спробу незаконного виїзду чоловіка через фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю. Жінці повідомлено про підозру, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
Чоловік намагався перетнути кордон з Польщею після укладення, як підозрюють, фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у Facebook у середу, пише УНН.
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"Днями у пункті пропуску "Краківець" прикордонники викрили 46-річну жінку, особу з інвалідністю II групи, яка без намірів створення сім’ї уклала шлюб з 41-річним уродженцем Івано-Франківщини", - ідеться у повідомленні.
Шлюб, як вказано, пара уклала наприкінці серпня.
"Перетнути кордон чоловіку так і не вдалося, адже про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції", - зазначили прикордонники.
Наразі слідчі Нацполіції, як вказується, уже повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Українець одружився з тещею, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон09.09.24, 17:09 • 15634 перегляди