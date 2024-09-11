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Чоловік хотів виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу, "подружжя" викрили - прикордонники

Чоловік хотів виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу, "подружжя" викрили - прикордонники

Київ • УНН

 • 11693 перегляди

На кордоні з Польщею викрили спробу незаконного виїзду чоловіка через фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю. Жінці повідомлено про підозру, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Чоловік намагався перетнути кордон з Польщею після укладення, як підозрюють, фіктивного шлюбу з жінкою з інвалідністю, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у Facebook у середу, пише УНН.

Деталі

"Днями у пункті пропуску "Краківець" прикордонники викрили 46-річну жінку, особу з інвалідністю II групи, яка без намірів створення сім’ї уклала шлюб з 41-річним уродженцем Івано-Франківщини", - ідеться у повідомленні.

Шлюб, як вказано, пара уклала наприкінці серпня.

"Перетнути кордон чоловіку так і не вдалося, адже про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції", - зазначили прикордонники.

Наразі слідчі Нацполіції, як вказується, уже повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. 

Українець одружився з тещею, яка має інвалідність, щоб виїхати за кордон09.09.24, 17:09 • 15634 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП

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