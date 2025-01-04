На Закарпатье задержали пограничника, который за взятки способствовал переправке уклонистов

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 88376 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 148351 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 151903 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 231979 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 172659 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 163913 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 128545 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 120785 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 133658 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 162596 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех

Российский удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до четырех

 • 33648 просмотра
США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине

США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине

 • 21020 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 77237 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

 • 49213 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 31341 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 110220 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 148352 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 130769 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 231980 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 200060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 19612 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 31341 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

 • 49213 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 77237 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 100830 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

На Закарпатье задержали пограничника, который за взятки способствовал переправке уклонистов

На Закарпатье задержали пограничника, который за взятки способствовал переправке уклонистов

Киев  •  УНН

 • 4182 просмотра

Read in English

На Закарпатье правоохранители задержали пограничника во время получения взятки. Мужчина за деньги в размере от 2 до 5 тысяч долларов помогал переправщикам военнообязанных предоставляя им информацию о движении пограничных нарядов и нахождения средств видеонаблюдения на участке своего подразделении.

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали в городе Ужгород военнослужащего Чопского отряда, который способствовал переправщикам в их незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Пограничник устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию о передвижении пограничных нарядов и расположении технических средств видеонаблюдения на участке подразделения, в котором он проходит службу.

Взяточника задержали сразу после получения им 6000 долларов США за содействие в переправке трех граждан Украины. В ходе неотложных следственных действий правоохранители изъяли у военнослужащего денежные средства и личный мобильный телефон.

Военнослужащего задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в следственный изолятор. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним

В сентябре прошлого года в Одесской области задержали пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой. Подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП