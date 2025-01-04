На Закарпатье задержали пограничника, который за взятки способствовал переправке уклонистов
Киев • УНН
На Закарпатье правоохранители задержали пограничника во время получения взятки. Мужчина за деньги в размере от 2 до 5 тысяч долларов помогал переправщикам военнообязанных предоставляя им информацию о движении пограничных нарядов и нахождения средств видеонаблюдения на участке своего подразделении.
Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали в городе Ужгород военнослужащего Чопского отряда, который способствовал переправщикам в их незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Пограничник устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию о передвижении пограничных нарядов и расположении технических средств видеонаблюдения на участке подразделения, в котором он проходит службу.
Взяточника задержали сразу после получения им 6000 долларов США за содействие в переправке трех граждан Украины. В ходе неотложных следственных действий правоохранители изъяли у военнослужащего денежные средства и личный мобильный телефон.
Военнослужащего задержали в порядке ст.208 УПК Украины и поместили в следственный изолятор. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним
В сентябре прошлого года в Одесской области задержали пограничника, который за 4 тыс. долларов обещал доставить мужчину до границы с Молдовой. Подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.